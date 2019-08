Visszaélnek a jegybank nevével - ugye ennek a csalásnak senki sem dől be?

Csalókra figyelmeztet a jegybank: a bűnözők az ENSZ nevében küldenek e-maileket állítólagos nagy összegű pénzküldeményekről, és a Magyar Nemzeti Banknak fizetendő adminisztrációs díjakra hivatkozva próbálnak pénzt kicsalni. The post Az ENSZ nevében támadnak internetes csalók appeared first on AzÜzlet.