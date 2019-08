Napi - Ma 11:53 Belföld

Országszerte több házisertéstelep állatait is el kellett altatni az afrikai sertéspestis (ASP) gyanúja miatt - ezt a magyar hatóságok is elismerik, ugyanakkor a Nébih szerint a betegség továbbra is csak vaddisznókban jelent meg, és a házisertés-állomány tiszta.