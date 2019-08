Az üzleti környezet is lendített a beruházásokon

Eltérően ítélik meg a beruházások növekedési kilátásait az MTI-nek nyilatkozó szakértők. A Takarékbank elemzője szerint a későbbiekben is fennmarad a dinamikus növekedés, az K&H elemzője viszont úgy véli, alábbhagyhat a beruházási kedv. The post Hazai beruházások – Kitart a lendület? appeared first on AzÜzlet.