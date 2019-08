Újabb részletek derültek ki a nyugdíjasoknak járó rezsiutalványról

Nem névre szóló a nyugdíjasok rezsiutalványa, ezért ha nekik nincs rá szükségük, akkor azzal hozzátartozóikat is segíthetik - közölte a nemzeti vagyonnal kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár. The post Rezsiutalvány. Nem névre szól, bárki felhasználhatja appeared first on AzÜzlet.