47 évesen elhunyt az igazi magyar óriás, akiről mesekönyvet is írtak

Propeller - Ma 15:54 Belföld

47 éves korában elhunyt a csupaszív óriásként ismert Szabó Ozor János, Ozy – közölte Facebook-oldalán a Betűtészta Kiadó és Mesekönyvbolt. Fotó: Budakeszi klub Ozy kétszer is megnyerte a Világ Legerősebb Mozgássérült Embere címet, mesekönyvet is írtak róla. "Nem is éreztük át eddig, hogy milyen fájdalmas a pillanat, amikor a…