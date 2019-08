Változásra számítson a benzinkutaknál

Eltérőn változott pénteken a benzin és a gázolaj ára, a Mol a 95-ös üzemanyag literenkénti nagykereskedelmi árát bruttó 2 forinttal csökkentette, míg a gázolajét 3 forinttal emelte. The post Olcsóbb lett a benzin, drágult a gázolaj appeared first on AzÜzlet.