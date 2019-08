Noizz - Ma 12:30 Bulvár

Nagyon nagy baj van a világ tüdejének is becézett Amazóniában, ahol példátlan erdőtűz pusztít. A lángok több mint két hete csaptak fel, így a mértéktelen erdőirtás mellett, most a lángok is rengeteg fát emésztenek fel. Ráadásul a szél miatt a füst beterítette a 12 milliós Sao Paulo városát, amelyre emiatt délután 4-kor éjszakai sötétség borult.