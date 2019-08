A balatoni vaddisznó-invázió csak a kezdete az ember-vaddisznó konfliktusnak

hírbalaton - Ma 05:01 Belföld

Egyre gyakrabban jelennek meg a vaddisznók a Balaton környéki belterületi lakott ingatlanok környékén. Portálunk mellett több médium is foglalkozott a témával az elmúlt időszakban. A g7.hu cikke alaposan körbejárja a témát és arról is ír , hogyan küzdenek meg a problémával a világ más részein. A lenti grafikonon is látszódik, hogy a…