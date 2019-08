Ősszel állhat bíróság elé a balos gengszterrapper

ATV - Ma 12:47 Belföld

Békéscsabán is kettőre nőtt az ellenzéki polgármester-jelöltek száma azzal, hogy az MSZP-s Miklós Attila is beszáll a versenybe – ezt a szocialista politikus is megerősítette az atv.hu-nak. Külön érdekesség, hogy nem csak az ellenzék megosztott a városban, de a Fidesz-KDNP és az által támogatott jelenlegi városvezető is külön pólusnak tekinthető,…