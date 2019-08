Az LMP külön jelöltet indít a pécsi polgármesteri posztért

BalraMagyar - Ma 13:32 Vélemény

Kóbor József biofizikust indítja el az LMP Pécs polgármesteri címéért októberben. Ezt jelentette be a Szabad Pécs tudósítása szerint a baranya megyei LMP Facebook-oldalán. A bejelentés mellé Kóbor rövid bemutatkozását is mellékelték, amely szerint a kutató a helyi és országos politikai helyzetet is mérlegelve jutott arra a következtetésre, ellenzék