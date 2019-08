Idén is egy vagyonba kerül, ha nyaralni szeretnél

Júniusban a külföldi vendégek száma 5,0, a vendégéjszakáké 3,7 százalékkal, a belföldi vendégek száma 2,8, a vendégéjszakák száma 3,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit - jelentette a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). The post Szálláshelyek – nőtt a forgalom, több külföldi júniusban appeared first on AzÜzlet.