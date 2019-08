Szöget és gombostűket találták több pékáruban

Szöget és gombostűket találták gyanútlan vásárlók egy országos pékséglánc több termékében is Győrben. Egy édesanya szerint másfél éves gyereke csak a szerencsének köszönheti, hogy nem harapott rá, ő azonban nem úszta meg, a foga is megsérült. Egy közösségi csoportban többen is megosztottak hasonló történeteket. A pékség szerint…