Koncertmagazin - Ma 16:53 Zene

Ma este a Franz Ferdinanddal nosztalgiázhatunk, fellép Richard Ashroft, a The Verve frontembere, Yungblud és a Chvrches is, de itt lesz Dr. Jane Goodall világhírű főemlőskutató, Ensz békenagykövet is, hogy szóljon a fesztiválozókhoz. A Dan Panaitescu Nagyszínpadon délután a majd’ harminc éve a színpadon lévő Quimby…