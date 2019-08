Tömegnyomor a Szigeten, a pultosok mentettek embereket, inogni kezdett a K-híd is

A pultosok húzták be a rémült fesztiválozókat. Akkora volt a tömegnyomor a Sziget első napján rendezett Ed Sheeran-koncerten, hogy sokan az életüket is veszélyben érezték – írja az Index. A portál egy videót is mellékelt a döbbenetes helyzetről: A pultosok némi fáziskéséssel jöttek rá, hogy nagy a baj, de még idejében elkezdték behúzgálni a tömeg