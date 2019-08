Nagy beruházásra lesz szükség a Hungaroringen

Infostart - Tegnap 12:59 Sport

Összesen 230 ezer néző volt négy nap alatt a Formula-1-es Magyar Nagydíjon, ebből a futamot a tavalyinál is többen, 92 ezren látták a helyszínen – számolt be az InfoRádiónak Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója. Arról is beszélt, hogy a következő években is szükség lesz fejlesztésekre.