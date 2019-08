Magyar férfi holtteste került elő egy amszterdami csatornából

Egy 49 éves magyar férfi holttestét találták meg vasárnap reggel az egyik amszterdami csatorna, a Korte Prinsengracht vizében – számolt be róla a helyi sajtó a rendőrség közlésére hivatkozva.

Magyar férfi holtestét találták meg Hollandiában. Azt hogy hogyan került a vízbe, illetve mennyi ideig lehetett ott, vizsgálják a hatóságok. Egy amszterdami csatorna, a Korte Prinsengracht vizében találták rá egy a 49 éves magyar férfi holttestére vasárnap – írta a meg HVG a helyi sajtóra hivatkozva. Even voor 9 uur is vanmorgen in het…