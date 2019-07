Szlovákiában is megjelent a setéspestis

Napi - Ma 14:28 Belföld

Szlovákiában, a magyar határtól nem messze is megjelent az afrikai sertéspestis, tovább szűkítve az európai választékot. A kínai import már eddig is jelentősen megnövelte az élősertés árakat, amelyek szintje jó ideig nem is fog csökkenni a kilátások szerint.