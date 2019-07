Már dübörög is az új Audi-modell gyártása Győrben

Elindult az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása Győrben, amely az Audi A3 Cabriolet, a TT Coupé és Roadster, valamint a Q3 után a legújabb győri modell. Elsőként egy harmatezüst színű jármű gördült le a gyártósorról. The post Kompakt crossover az Auditól – egyenesen Győrből appeared first on AzÜzlet.