Kenderesi Tamás barátnője rejtélyes, de egyértelmű üzenetet küldött

A világsajtó is kiemelten foglalkozott Kenderesi Tamás pécsi úszó dél-koreai büntetőügyével, amely szexuális zaklatás miatt indult. Most megszólalt Pásztory Dóra is az ügyben. A már Angliában élő egykori pécsi kétszeres paralimpiai bajnok úszó nagyon kedveli Kenderesit, de szerinte hibázott. Ráadásul Pásztory Dóra egyértelműen jelzi, hogy…