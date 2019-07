Ma is lenyűgöznek a divatpápa hordhatatlan ruhái

Kultúra - Ma 10:33 Kultúra

Hogy kerül a divat a múzeumba? A Ludwig Múzeum Out of the Box című kiállítása Király Tamás divattervező első, nagyszabású, retrospektív tárlata Magyarországon, amely éppúgy felrúgja a hagyományos értelmezéseket, széttöri a gondolkodás és a társadalmi rendszerek skatulyáit, mint ahogyan Király öltözékei.