Módosul a Kresz, új táblák jönnek és a buszsáv használata is változik

HírHugó - Tegnap 21:46 Vélemény

Ilyen nincs, a Fidesz beleírta a KRESZ-be is a kereszténydemokrata propagandájukat, ugyanis ezután tábla jelzi a közlekedőknek a templomot és hogy mikor van mise. De a soprt vezető haverok is kapnak egy extra jogosultságot: a kiemelt sporteseményeket kiszolgáló járművek a buszsávban is haladhatnak, feltéve, hogy van erre szóló…