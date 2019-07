Vajna Tímea sírva a Tényekben: „vagy a házban maradok, vagy az utcára megyek kábé”

Propeller - Tegnap 13:44 Bulvár

Exkluzív interjúban mesélt Vajna Tímea arról, milyen az élete Andy Vajna nélkül. Az özvegy könnyek között vallott fájdalmáról a Tények Plusz című műsorban. Vajna Tímea Gönczi Gábor műsorvezetőnek megmutatta egykori közös otthonukat is, és a villában arról is mesél, mi is történt pontosan Andy Vajna életének utolsó, tragikus…