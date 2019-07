Perbe fogta Magyarországot az Európai Bizottság

Keresetet nyújt be Magyarország ellen az Európai Unió Bíróságára (EUB) az Európai Bizottság (EB) a Stop, Soros! törvénycsomag miatt – számolt be róla csütörtökön a Népszava.

Több témában is vizsgálódnak, többek között a Stop Soros törvény, az ügyeleti vagy a mobilfizetés rendszere ügyében is.

OLKT - Tegnap 17:22 Vélemény

Csütörtökön jelentette be az Európai Bizottság, hogy elégedetlenek a magyar kormány válaszaival, és ezért az Eu bírósága elé viszik a Stop Soros törvénycsomag két elemét is. A tavalyi magyar parlamenti választás után elfogadott, menekültüggyel kapcsolatos törvények alapján vezették be például a migrációs különadót is, amiből még egyetlen fillér…