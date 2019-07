Július 29-én lesz Heller Ágnes temetése

Librarius - Ma 17:30 Tudomány

Heller Ágnes temetése július 29-én hétfőn 11 órakor a Kozma utcai zsidó temetőben lesz. A kilencvenéves korában elhunyt Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a New York-i New School for Social Research professor emeritusa. Heller Ágnes 1929-ben Budapesten született zsidó polgári…