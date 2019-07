Jön a forróság: Újabb kegyetlen hőhullám söpör majd végig Európán

Megdőlt a melegrekord Németországban, az észak-rajna-vesztfáliai Geilenkirchenben 40,5 Celsius fokot mértek - jelentette a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió. A hőség miatt leállítanak egy atomerőművet. The post Atomerőművet is leállít a tomboló kánikula appeared first on AzÜzlet.