A jövő hónapban új könyve jelenik meg Bálint gazdának

ATV - Tegnap 11:21 Belföld

Jövő hónapban megjelenik a könyve, amelyet várhatóan angolra és németre is lefordítanak majd – nyilatkozta Bálint gazda az ATV Start című műsorban. A 100. születésnapját vasárnap ünneplő kertészmérnök arról is beszélt, hogy apja még mindig elevenen él benne, illetve arról is, hogy hogyan határozta meg életét az otthon töltött időszak.