Zidane nem érzi, hogy tiszteletlen lett volna walesi játékosával

Óriási port kavart Zinédine Zidane nyilatkozata a napokban, amikor a Real Madrid mestere meglepően őszintén közölte a világgal, az lenne a legjobb mindenkinek, ha Gareth Bale végre távozna a klubtól. Később a walesi szélső ügynöke is reagált, nem épp visszafogott módon, most pedig Zidane adott magyarázatot, honnan is indult ez az egész.