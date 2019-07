Hosszú világcsúcsközeli idővel a középdöntőben

Kvangdzsuban az úszók is megkezdték a versenyzést magyar idő szerint vasárnap hajnalban. Háromszoros olimpiai bajnokunk mindjárt elképesztő időt repesztett, de Késej Ajna is egyéni csúccsal jutott fináléba.

Még a háromszoros olimpiai bajnok is elmosolyodott az idejét látva.

Vasárnap az úszók is megkezdik a szereplést a dél-koreai Kvangdzsuban a 18. vizes világbajnokságon.

Hamarosan véget ér az U19-es női kézilabda Európa bajnokság, a döntőt vasárnap Magyarország és Hollandia vívja. Ahogy az minden nagyobb sporteseménynél megszokott, itt is számos önkéntes segíti a szervezőket, sportolókat, szurkolókat és az újságírókat. Pulai Saci rutinos önkéntes, s ahogy fogalmazott: ezt nem lehet megunni.

Vasárnap megkezdődnek a Dél-Koreában zajló úszó-világbajnokság küzdelmei a medencében is, mi pedig abban bízunk, hogy a hosszútávúszó Rasovszky Kristóf (22) 5 kilométeren elért sikere után újabb magyar sikerek születnek Kvangdzsuban!

Vasárnap hajnalban megkezdődik a medencés úszók versenye is a dél-koreai vizes világbajnokságon – Hosszú Katinka is rajtkőre áll –, s délután már az első döntőket is megrendezik. Folytatódik a budapesti vívó-világbajnokság. Magyarország–Hollandia döntővel zárul a női junior kézilabda-Európa-bajnokság Győrben. A teniszező Balázs…