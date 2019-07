Bejelentés: Berki Krisztián indul a főpolgármesterségért

A korábbi labdarúgó, médiaszemélyiség elindul a főpolgármester-választáson – jelentette be a Facebookra feltöltött videójában.

Fokozódik a verseny a főpolgármesteri címért. Berki Krisztián médiaszemélyiség ugyanis ma azt jelentette be, hogy elindul az őszi önkormányzati választásokon, és októberben ő lesz Budapest főpolgármestere.

A botrányhős Berki Krisztián is elindul Budapest főpolgármesteri tisztségéért

A Berki, azaz Berki Krisztián pénteken nagy bejelentést tett közösségi oldalán. Közölte, hogy ő is ringbe száll Budapest főpolgármesteri székéért. Mindezt úgy közölte, hogy közben épp kisétált egy úszómedencéből, amibe korábban teljesen felöltözve mártózhatott meg, mivel csuromvizes volt. Októberben Én leszek Budapest következő…

OLKT - Ma 15:05 Belföld

Berki a ‘mittudomén’ kicsoda valójában is indulni akar őszi főpolgármesteri választásokon. Bár hihetnénk, hogy ez egy kamu, de ezt ő maga jelentette be a közösségi oldalán. Azt, hogy ezt mennyire gondolja komolyan nem tudni. Még az is lehet, hogy a tőle megszokott szenzáció hajhászásról van csak szó. Bármelyik lehet, csak...