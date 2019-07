Rábólintottak: eladhatják a UPC Magyarországot

Tavaly májusban jelentették be, hogy közel 18,4 milliárd euróért eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak, aminek keretében egyesülhetne Magyarországon a Vodafone...

Az Európai Bizottság jóváhagyta, hogy a Vodafone 18,4 milliárd euróért megvásárolja a Liberty Global német, cseh, román és magyar leányvállalatát, így a UPC Magyarországot is.