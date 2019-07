Hunt: Karácsonyig várható a kilépés az EU-ból

Theresa May távozó brit miniszterelnök pénteken közölte: Nagy-Britannia egyebek mellett azért nem tudott kilépni az EU-tagság megszűnésének (Brexit) március végi eredeti határnapján az Európai Unióból, mert "egyes képviselők" teljesen...

Ellenfele, Boris Johnson viszont továbbra is kitart október 31-e mellett. Sor kerülhet a brit parlament kihagyására is?

Theresa May távozó brit miniszterelnök pénteken közölte: Nagy-Britannia egyebek mellett azért nem tudott kilépni az EU-tagság megszűnésének (Brexit) március végi eredeti határnapján az Európai Unióból, mert "egyes képviselők" teljesen kompromisszumképtelennek bizonyultak, és ennek mértékét ő is alábecsülte.

Theresa May távozó brit miniszterelnök szerint Nagy-Britannia egyebek mellett azért nem tudott kilépni az EU-tagság megszűnésének (brexit) március végi eredeti határnapján az Európai Unióból, mert "egyes képviselők" teljesen kompromisszumképtelennek bizonyultak, és ennek mértékét ő is alábecsülte - írta az MTI tudósítója.

Theresa May távozó brit miniszterelnök pénteken közölte: Nagy-Britannia egyebek mellett azért nem tudott kilépni az EU-tagság megszűnésének (Brexit) március végi eredeti határnapján az Európai Unióból, mert egyes képviselők teljesen kompromisszumképtelennek bizonyultak, és ennek mértékét ő is alábecsülte.

Dehir - Ma 09:33 Külföld

Budapest - Az Alapjogokért Központ elemzője szerint David Cameron és Theresa May is a Brexitbe bukott bele. Boris Johnsonra is ez várhat a szakértő szerint.