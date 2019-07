Nem alternatíva Karácsony Gergely a budapestiek szerint

Lokál - Ma 10:04 Belföld

Hiába zárult le az előválasztások második fordulója és jelentette be Karácsony Gergely az ellenzék fővárosi együttműködésének részleteit, a balliberális oldal által folyamatosan vizionált béke továbbra sem köszöntött be: Ferencvárosban újabb baloldali háziverseny következik, a Jobbik pedig két kerületben is külön utakon jár. Mindezzel párhuzamosan