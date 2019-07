Az összes királyi gyereket egyszerre fotózták le

Blikk - Ma 10:28 Bulvár

Tegnap rendezték meg azt a lovaspoló meccset, amin Vilmos herceg és Harry herceg is játszik a hagyományok szerint. Nagy nap volt, váratlanul megjelent Meghan Markle is a kis Archie-val a karján, Katalin hercegég is szurkoltak a gyerekekkel Vilmosnak, így a királyi család összes gyereke egy helyen volt. Nagyon cuki képek készültek.