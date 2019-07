Eladják a T-Systemset, a 4iG a vevő

Az elmúlt évek számai alapján a T-Systems Magyarország eladásával a Magyar Telekom bevétele közel hatodával csökkenhet, profitja viszont nem változik érdemben. Ma jelentették be, hogy a 4iG megvásárolja a Magyar Telekom informatikai leányvállalatát...

A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekommal a T-Systems megvásárlásáról. A tranzakció zárása még idén várható.