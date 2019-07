Atomjaira hullik Márki-Zay Péter mozgalma

Hadházy Ákos szerdán lemondott a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) alelnöki pozíciójáról, a független képviselő levélben jelentette be elhatározását – tudta meg a Népszava. Ezzel a héttagú vezetésből már ketten távoztak. (Ábrahám Júlia – aki Hadházy Ákossal együtt korábban az LMP színeiben politizált – már korábban…

Hírklikk - Ma 10:40 Belföld

„Minden szervezeten belül előfordulnak problémák, s vannak átalakulások” – reagált a Mindenki Magyarországa Mozgalomról érkezett negatív hírekre Kész Zoltán elnökségi tag, akitől megtudtuk, hogy a tegnapi elnökségi ülésen a távozott két tag helyét be is töltötték: a mozgalomban eddig is komoly munkát végzett Kaltenbach Jenő és Üveges Gábor…