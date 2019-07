A DK nem vesz részt az ellenzéki pártok összefogásában Szegeden

ATV - Tegnap 10:21 Belföld

Az LMP is beállt Baranyi Krisztina mögé – értesült az atv.hu, amelyet hivatalosan is megerősítettek. Informátorunk szerint az LMP már figyelmeztetést is kapott, miszerint a nagy nehezen kiizzadott budapesti paktumból is kiszorulhatnak.