Nagy István: Fontos a hagyományos, zártkerti gazdálkodás újraindítása

Idén is meghirdeti az Agrárminisztérium (AM) a zártkerti revitalizációs programot, a települési önkormányzatok és ezek konzorciumai pályázhatnak a 2 milliárd forintos keretösszeg vissza nem térítendő támogatásaira. A pályázati felhívás már meg is jelent – jelentette be Nagy István agrárminiszter.