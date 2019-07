Ennek örülhetnek az Erste és a Gránit Bank ügyfelei

GSMring - Tegnap 17:35 Mobiltech

Miután az OTP májusban elérhetővé tette az Apple Pay-t, az itthoni bankok többsége jelezte, hogy nálunk is adott lesz majd a szolgáltatás, van ahol még idén, de akad olyan bank is ahol csak jövőre. Az Erste akkor kiadott közleményében a startot néhány héten belül ígérte, a mai naptól már náluk is éles az Apple Pay.