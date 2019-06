Meghátrált a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), ugyan a szervezet még múlt héten is június 30-át jelölte meg a balatoni szabadstrand-fejlesztések végső határidejének, azóta viszont haladékot kaptak a települések. Ez egyben azt is jelenti, hogy több helyen a főszezonban is tartanak majd a felújítási munkák a strandokon – értesült a Népszava.