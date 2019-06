Jelentős változások jönnek a Balatonnál - már megindultak a licitek

Napi - Tegnap 19:29 Otthon

Keszthelyi hotelt, fonyódi villát és hévízi nyaralót is eladna az MVM Magyar Villamos Művek Zrt., amely korábban már egy siófoki hoteltől is megvált. Egy céges balatoni szálloda azért még így is megmarad a társaságnál.