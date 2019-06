MNB: az adósságfék limitek nem korlátozzák az állami támogatások igénybevételét

Hitelkiváltásra is fordítható a babaváró kölcsön, a lakáscélú és az autóvásárláshoz nyújtott támogatások pedig teljes egészükben önerőként felhasználhatók. Az adósságfék határától függetlenül. Részletek a cikkben. The post Az adósságfék is átléphető családvédelmi támogatással appeared first on AzÜzlet.