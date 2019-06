Ütős kiállítás készül az MNG-ben

HVG - Ma 21:00 Kultúra

Dalí, Miró vagy Picasso nevével el lehet adni bármilyen kiállítást, így a Magyar Nemzeti Galéria (MNG) legújabb tárlatára is várhatóan tömegek lesznek kíváncsiak. Kicsit Budapestre érkezik a párizsi Pompidou Központ, és tárlatból az is kiderül, hogy a kommunisták mételyezték meg a szürrealistákat is.