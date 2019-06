Még a héten elindul a megfigyelőrendszer Magyarországon

Vasárnapig kell regisztrálniuk a nemzeti turisztikai adatszolgáltató központ rendszerébe a hazai szállodáknak - hívta fel a figyelmet a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). The post Turisztikai adatközlés: szállodáknak júliustól kötelező appeared first on AzÜzlet.