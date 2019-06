Privátbankár - Ma 09:15 Gazdaság

Négy hónap múlva Magyarországon is főpolgármester-választásra kerül sor, és a nagyvárosi polgárság éppen úgy mélyütést vihet be a magyar miniszterelnöknek, ahogyan az a példaképével, Erdogannal történt. Az elmúlt napokban Moszkvában és Hongkongban is tömeges mozgalmak kérdőjelezték meg az egyeduralkodó vezető tekintélyét és…