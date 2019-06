Forró! Mellvillantós képpel hergeli követőit a magyar DJ

Propeller - Tegnap 17:02 Bulvár

Merész fotóval jelentkezett közösségi oldalán a népszerű magyar dj, aki modellként és influencerként is tevékenykedik. Nia Even tökéletes alakjától olvadoznak a rajongók. Turi Xénia, azaz Nia Even bikinis képét rengeteg követője dicsérte meg Instagram oldalán, ahol már több mint 56 ezren követik őt.