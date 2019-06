Mercedes-fölény mindkét pénteki szabadedzésen

Motorsport - Ma 11:10 Forma1

FP1-FP2Az FP1 és az FP2 is a Mercedes sikerét hozta, amiben semmi meglepetés nem lehetett, hiszen egyrészt a W10 rendkívül gyors volt a korábbi versenyeken, másrészt a francia pálya karakterisztikája is kihangsúlyozza a Ferrari és a Red Bull Racing gyengeségeit. Ennek megfelelően Valtteri Bottas és Lewis Hamilton is kényelmesen várhatta…