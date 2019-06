Több száz milliárd forintba kerül évente a készpénzhasználat az országnak

Nagyon magas, több mint 6000 milliárd forint a Magyarországon forgalomban lévő készpénz mennyisége, ami mintegy 400-450 milliárd forintba kerül évente az országnak - mondta Balogh László, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára Budapesten egy szakmai konferencián. The post PM: drága a készpénz appeared first on AzÜzlet.