Propeller - Ma 07:54 Belföld

Egy fotó is elég a plasztiklap két oldaláról ahhoz, hogy valaki költhesse róla a pénzt. Nemcsak alkalomban, de értékben is nőtt az online vásárlási forgalom, ám ezzel együtt a csalások száma is megszaporodott. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2018-ban 55 757 alkalommal éltek vissza a bankkártyák adataival, ami 1,5 milliárd…