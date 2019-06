Mostantól Limóval és GreenGóval is kijuthatunk a fővárosi légikikötőbe

WeLoveBudapest - Tegnap 11:33 Utazás

Június közepétől már GreenGóval is kimehetünk a reptérre Budapest e-autómegosztója, a GreenGo kibővíti területeit, így reptéri felár nélkül már a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre is kivezethetünk az autókkal június közepétől. Ezzel egyidőben hat új saját töltőpontot is átad az elektromos autós flottájú cég. Június közepétől már…