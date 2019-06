Vasárnap éjfélig tart a hőségriasztás

Kiadta a vörös kódot a szociális államtitkár a rendkívüli meleg miatt. Ez azt jelenti, hogy a szociális intézményeknek be kell fogadniuk a rászorulókat, és meg kell előzniük a kiszáradást. A legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást rendelt el vasárnap estig az országos tisztifőorvos is. Holnap akár tíz fokkal is melegebb lehet, mint ilyenkor szokott.